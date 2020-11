Sigue la polémica por falta de información sobre la planilla 172

Freddy Pitti, consejero de la Concertación Nacional y autor de la petición, dijo que solicitó información detallada de la planilla desde marzo hasta septiembre del 2020, en la que resalta los nombres, funciones y evidencias de que cumplieron con el trabajo, sin embargo, la respuesta de la Contraloría fue que no contaban con esa información.

Pitti manifestó que 20 días después de presentar la carta, la Contraloría contestó y entregó dos notas, en una de ellas expresan que ya no cuentan con la información detallada de los contratos, debido a que toda la información fue devuelta a la Asamblea y no tienen copia.

La sustentación de la Contraloría no es comprendida por Pitti, en tanto que “existe un decreto del 2013, que establece que la información que ellos reciben como institución queda digitalizada”.

“Queríamos evidencia de que el trabajo se cumplió, de nada sirve tener los nombres de las personas contratadas y saber cuáles eran las funciones, si no tenemos evidencia de que estas mil 700 personas cumplieron con el trabajo por el que se les contrató”, sostuvo Pitti.

Recalcó que este no es momento para desperdiciar los recursos limitados que tenemos como país, por lo que es importante fiscalizar cada centavo que disponen las instituciones se utilizan de forma correcta.

Apela a la Antai

Tras la negativa de la Contraloría, Pitti no se rinde y elevará el proceso a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), ya que considera como peligroso el hecho que las instituciones aún no entiendan la obligación que tienen de rendir cuentas a los ciudadanos.

“Los ciudadanos tenemos derecho a conocer cómo se están utilizando nuestros recursos”, puntualizó.

Auditoría

Pitti reconoce que desconocía que la auditoría aún no había culminado, por lo que coincide con la Contraloría en que no se puede compartir esta información, debido a lo que plantea la ley, pero insiste en que le hace ruido que la institución no cuenta con la información detallada de la planilla 172.