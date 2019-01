Siguen las reacciones por las aspiraciones de Franz Wever al Tribunal de Cuentas

Desde que se conoció de las aspiraciones de Franz Wever de ser magistrado del Tribunal de Cuentas las reacciones y críticas no han parado. No solo por querer utilizar la palanca de los diputados, también se cuestiona su independencia al analizar el contenido de su carta de postulación.

Franz Wever envió la carta a los diputados desde su posición de secretario general de la Asamblea Nacional, lo que desde el inicio ha generado el malestar de los diversos sectores de la sociedad, adicional a otros cuestionamientos.

“Dudo mucho de una persona que ha mostrado desprecio de la transparencia y de rendir cuenta”, expresó Juan Diego Vásquez, precandidato independiente a diputado.

Para el expresidente de Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Rubén Castillo, la carta de Wever, le crea cierta suspicacia sobre la independencia de llegar a ocupar el cargo de magistrado del tribunal de cuentas.

“Desde el contenido de la nota, que dice ustedes no se van a arrepentir, uno no asume el compromiso sería con quien lo designa y no con la sociedad”, indicó Castillo.

Este miércoles 9 de enero se consultó al presidente Juan Carlos Varela, sobre las aspiraciones de Franz Wever, pero respondió que por respeto a los mártires, no iba responder la pregunta.

El próximo 15 de enero vence el periodo del magistrado, Álvaro Visuetti, quien aspira a reelegirse.

Son tres los magistrados del Tribunal de Cuentas. Y cada órgano del Estado debe nombrar uno.