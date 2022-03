Como "histórico", pero no por positivo ni benéfico, sino por ser un "retroceso a los años más oscuros de la dictadura", calificó el abogado Rodrigo Noriega el fallo del Tribunal Electoral (TE) que revoca la decisión de levantamiento de fuero penal electoral a favor del expresidente Ricardo Martinelli.

Para Noriega, los magistrados Alfredo Juncá y Heriberto Araúz metieron más goles que la selección de Panamá, pero se los metieron a la democracia del país, resaltando que las mejores instituciones electorales son aquellas invisibles, que ni se ven ni se sienten, pero se sabe que están allí.

Vea también: Pleno del TE mantiene fuero penal electoral a Ricardo Martinelli, ¿Qué dice el fallo?

Recordó que históricamente el Tribunal Electoral ha levantado este fuero sin mayores dilemas, y en otra ocasión le mantuvo el fuero a Rómulo Roux por estar en medio de un proceso de elecciones, sin embargo, históricamente se ha levantado por petición del Ministerio Público o la Corte Suprema de Justicia, “lo que hicieron ellos fue un arrebato judicial”.

“El fallo original fue el redactado por el magistrado Valdés Escoffery, de pronto en el pleno del Tribunal Electoral, el magistrado Araúz y ‘Nucita’ vociferan que no están de acuerdo con esta decisión y cambian la voluntad en el pleno del Tribunal Electoral”, manifestó.

Resaltó que Escoffery tiene 30 años dentro de la institución, en el que básicamente expone que el TE nunca ha sido un actor judicial, simplemente verifica el estatus protocolar, considerando que lo hecho por la jueza estuvo bien motivado, por lo que piensa que si la mayoría consideró que no estaba bien motivado debieron de regresar el expediente y pedirle a la jueza que corrigiera.

Tachó de victoria mediática para Martinelli, el hecho que el Tribunal Electoral haya dicho que tiene principio de especialidad, aunque ya la Corte Suprema de Justicia y Estados Unidos hayan dicho que no goza de este beneficio.

“Heriberto Araúz siempre fue muy

, recordemos el fallo de la señora Marta Linares, y cuando la señora Mayín Correa quiso tener nuevas elecciones para tener un suplente”, aseveró.

Vea también: Levantan el fuero penal electoral al expresidente Ricardo Martinelli

¿Puede retrotraerse el fallo?

Entre las opciones que están en la mesa está el hecho de que el fallo puede ser impugnado sometiéndolo a recurso de reconsideración o demandado por inconstitucionalidad.

Explicó que con este último recurso el problema es que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) demora hasta dos años o más para resolverlo, por lo que ya se habría entrado en una nueva administración, y en segundo lugar el Órgano Judicial ha sido muy respetuoso de entrar a decidir en temas electorales.

Pero está opción de que la m agistrada presidenta de la Corte declare sesión permanente para resolverlo y podrían fallar en cuestión de semana, lo que podría llevar a salvar el caso New Business que debe prescribir en febrero o marzo del 2023, por lo que es urgente que se interponga este recurso y se declare la sesión permanente.

Vea también: Califican de 'caprichoso y complaciente' fallo de los magistrados del TE a favor de Martinelli

Aclaró que la reconsideración solo la puede solicitar la jueza Baloisa Marquínez, mientras que la demanda de inconstitucionalidad la puede hacer cualquier persona ante la CSJ, y sobre el término sesión permanente significa que esa demanda tendría la prioridad sobre cualquier otra discusión.

Sobre las actuaciones del magistrado Juncá, el abogado señaló que fue designado por los Panameñistas y que en su momento se dijo que no tenía carácter y eso lo ha demostrado con los fallos.

Rememoró que la Sala Penal de la CSJ todavía tiene la casación del caso "Pinchazos" que no se ha decidido, no obstante, el abogado menciona que esta semana la Corte determinó la muerte natural sobre la discusión del tema de "acusación sin imputación", señalando que ya ha sido debatido y resuelto, explicando por qué no se violan las garantías constitucionales.

Aseguró que con este fallo se cierra por completo el tema de la acusación sin imputación, intuyendo que eso es lo que impulsa la decisión del Tribunal Electoral, ya que ese fallo era una derrota contundente para Martinelli.

Para el abogado, esto no es una sorpresa, debido a que el TE tiene al menos una década desintegrándose, tomando en consideración los obstáculos que ponen a las candidaturas independientes.

Demanda contra magistrados del TE

El abogado señaló que los ciudadanos podrían demandar a los magistrados del Tribunal Electoral ante el Ministerio Público por extralimitación de funciones, pero es la Corte por Constitución quien juzga a los magistrados del TE.

Para Noriega, el país se encamina a un Estado fallido, donde el Estado no manda, no tiene autoridad y hay que pedirle permiso al mafioso o capo, por lo que hay que tener mucho cuidado con lo que está sucediendo que es terrible porque se obliga a la CSJ a meterse en el caso, decidir una controversia electoral y en el 2024 podríamos tener una Corte decidiendo quién es el Presidente de la República.