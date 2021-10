Muchos movimientos siguen en alerta para reiterar a los diputados de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, los temas sensitivos con respecto a las reformas electorales.

Fuero penal electoral, rendición de cuentas, tope de gastos y subsidio electoral a candidaturas de libre postulación son los que han generado más preocupación entre los miembros del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales y la ciudadanía en general.

Semanas atrás, el país observó las protestas ciudadanas en contra de las modificaciones que forzaron a parar el debate y luego de una mesa técnica de la comisión con los magistrados del Tribunal Electoral, el llamado de alerta de los distintos movimientos continúa.

Freddy Pitti, miembro del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, dijo que el llamado de hoy es por temas medulares que consideran “no negociables”.

Recalcó que, pareciera que los diputados no recibieron el mensaje y han avanzado sin temas que se consideran que no pueden quedar por fuera de las reformas electorales, si realmente se quiere fortalecer la democracia y no que represente un retroceso con dichas modificaciones.

Sostuvo que la insistencia es que las modificaciones vayan en concordancia para mejorar el sistema electoral y no retroceder en los logros alcanzados.

Según Pitti, los diputados ven una amenaza en las candidaturas independientes y van a buscar la manera de armar las reglas del juego que les favorezcan.

En tanto, el llamado de protesta es para este miércoles 6 de octubre, en la Calle 50, a las 4:00 p.m.