Sindicatos de trabajadores en alerta ante culminación del decreto que permite la suspensión de contratos

Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical, señaló que el porcentaje de reactivación de contrato que ellos manejan es menor a la cifra dada por la ministra Doris Zapata en este mismo medio y que esta situación fue advertida al gobierno desde que inició la pandemia.

Recordó que, en aquel momento, el gobierno señaló que cuando se levantaba el estado de emergencia todos los contratos serían reactivados y los que no se reactivaran serían considerados despidos injustificados; pero en el decreto 96 se establece el criterio de retorno gradual y se le da a la empresa la potestad de decidir con cuántos trabajadores reiniciarían operaciones.

“Advertimos que esto iba a producir que no se reactivarían todos los contratos y medidas discriminatorias contra ciertos colectivos de trabajadores como las trabajadoras domésticas, embarazadas, trabajadores sindicalizados y los que tienen mayores salarios”, indicó Gil.

Mencionó que se están dando irregularidades en función de que las empresas suspenden los contratos y contratan de forma atípica o por servicio profesionales a nuevos trabajadores para realizar estas operaciones.

Gil expresó que “es entendible que algunas pequeñas empresas están teniendo dificultades, pero la realidad que hemos constatado es que las empresas grandes que no se han visto afectadas son las que están aplicando medidas lesivas contra los trabajadores”.

Recalcó que al finalizar la Ley 157 que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre se tiene que replantear la estrategia y reactivar todos los contratos. Hay empresas que no van a reactivar operaciones, o sea, que hay trabajadores que ya no tienen empleo y no lo saben.