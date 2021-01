Sistema Penitenciario mantiene suspensión de vistas de familiares hasta el 31 de enero

La Dirección del Sistema Penitenciario informó este jueves 14 de enero que mantendrá la suspensión de vistas de familiares hasta el 31 de enero, para aglomeraciones y reducir la propagación de la COVID-19, en protección de los privados de libertad.

Por tanto, se indicó que se recibirán las encomiendas y valores de acuerdo a las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud.

Con respecto a la recepción de encomiendas el viernes 15 de enero, en los centros de la provincia de Panamá, será sin restricción de género ni cédula, cumpliendo con el horario establecido. La Joya: pabellón 3 8:00 am-9:00 am pabellón 3 9:15 am-10:15 am pabellón 7 10:30 am-11:30 am.