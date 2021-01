Sistema Penitenciario reitera que visitas a cárceles están suspendidas

Las visitas a familiares y abogados de privados de libertad a las cárceles, continúa suspendida, así lo reiteró la Dirección del Sistema Penitenciario.

Detallaron a su vez, que solo se recibirá las encomiendas y valores, de acuerdo con las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud (Minsa), para reducir los contagios en el país.

De acuerdo con el horario establecido para la recepción de encomiendas, en el caso del complejo Penitenciario La Joya, se mantendrá la programación mensual, iniciando con La Joyita del 1 al 15 de febrero, La Joya del 8 al 12 de febrero y la Nueva Joya divididos: Grupo A del 15 al 19 y el grupo B del 22 al 26 de febrero.

Mientras que el sector C, le corresponde las dos primeras semanas de febrero.

De igual forma en los cárceles del interior como la de Las Tablas, será de jueves a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., Aguadulce, los viernes: Galería L de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., galería D, Laboral y preventiva 12:00 p.m. a 3:00 p.m.

Penonomé, jueves y viernes de 8:00 a.m. a 3.00 p.m., Llano Marín de Lunes a viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m., Chitré de lunes a jueves de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

En El Renacer y el Centro Femenino de Rehabilitación (Cefere) de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y Tinajitas de jueves a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

El resto de los centros penitenciarios, se mantendrán con igual horario de recepción.