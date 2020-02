Aún no se puede voltear la página, mientras el proceso siga en los tribunales el seguro no paga y el único imputado lucha por salir bien librado.

Eliana Colley Gardellini, defensa de afectados dijo que ya llegaron a la carpetilla los resultados de la reconstrucción de los hechos, lo cual habla de que la responsabilidad recae sobre el conductor del vehículo, a raíz del exceso de velocidad y el mal estado de las llantas del bus.

Para día 18 de febrero, hay una audiencia programada a petición del Ministerio Público que va a solicitar se declare causa compleja para este accidente de tránsito.

Por su parte, José Antonio Moncada, defensa del imputado manifestó que son situaciones que muestran que el sistema no funciona.

Fue un 20 de junio de 2019, cuando el conductor de un bus con rumbo a Panamá Norte perdió el control ocasionando la tragedia.

En el expediente consta que ese día el conductor del vehículo tenía sus “horas felices”, que no es más que no formar fila en la piquera y no pagar por zarpe, lo que ocasiona una aceleración en su rutina para ganar más.