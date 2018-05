Sociedad civil critica ausencia de diputados en Comisión de Presupuesto

Miembros de la sociedad civil cuestionaron la suspensión de la sesión de la Comisión de Presupuesto por falta de quórum. Esto provocó que no se pudieran aprobar millonarios traslados de partidas de algunas entidades del estado.

“No hay justificación alguna para que la Asamblea detenga su trabajo, que los diputados no cumplan con su rol. No puede ser que por una pelea política el gobierno, y por ende todo el país, se detenga”, apuntó Juan Diego Vásquez, estudiante de Derecho.

“Hay que ponerse por encima de ese pugna preelectoral, de credibilidades en duda, y pensar en Panamá. Ir por arriba de esas diferencias”, afirmó el analista político, Jaime Porcell.

La Comisión de Presupuesto está integrada por 15 diputados, no alcanzó el quórum reglamentario de ocho diputados. Solo asistieron cinco diputados de Cambio Democrático, el diputado perredista Jaime Pedrol y el presidente de esta comisión, el panameñista Luis Barría.

“Yo esperaría que no esté permeando ese pelea política en el trabajo de la Comisión. Quiero dar el voto de confianza de que la razón por la que no hubo quórum es que algunos diputados no pudieron llegar en el momento, esperemos que lleguen a la próxima convocatoria”, declaró Barría.

En esta sesión los grandes ausentes fueron Melitón Arrocha, Florentino Ábrego, Adolfo Valderrama, el diputado del Molirena Francisco Alemán y los perredistas Samir Gozaine, Roberto Antonio Ayala, Athenas Athanasiadis y Benicio Robinson.

TVN Noticias intentó localizar a diputados tanto del oficialismo como de oposición que integran esta comisión, pero algunos estaban de viaje mientras que otros no respondieron las llamadas.