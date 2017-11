Socios conductores, inconformes con medidas aplicadas por Uber

Según explicó Lezcano, los socios conductores tuviesen o no licencia tipo E-1 fueron desconectados al azar, ocasionándoles un “hueco en sus bolsillos”.

Los socios conductores señalaron que existe un contrato con un formato digital que firman, lo que desconocen es si ese contrato es entregado a alguna autoridad.

“Estamos como conductores de acuerdo con algunas regulaciones, aunque no en algunas medidas. Si necesitamos mejoras dentro de la plataforma, pero Uber nos ha dado la espalda, no nos ha querido atender, porque dicen que estamos en contra del Decreto y no es así”, aseveró Lezcano.

Por su parte, Javier Gómez, expresó que en ningún momento el conductor o cliente se quejaran por el uso de las tarjetas, ya que les permite más seguridad.

Lo que les preocupa son las “decisiones inconsultas” de Uber a pesar de que existe ese contrato que regula la manera en que se desarrolla el servicio, es decir, el trato hacia el cliente, los viajes que se cancelan sin razón, las veces que se dejan pasar las carreras, que es lo que les podría llevar a la desconexión.

La tarifa está establecida en este momento es 75% para el conductor y 25% para la plataforma Uber.

Esta tarifa es dinámica para el usuario y su costo final dependerá de la cantidad de autos prestando el servicio, el tráfico vehicular, lluvia y demás, por lo que una carrera que puede iniciar en $3.50 incluso podría sobrepasar el doble de su costo.