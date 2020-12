Solicitan mayores de 61 años para estudio de vacuna contra covid-19

Por Kayra Saldaña (Periodista)



El Centro de Investigación de Vacunas (Cevaxin) necesita voluntarios arriba de los 61 años para continuar con el estudio experimental de la vacuna contra covid-19 en nuestro país.

El estudio fase 2 de la vacuna experimental contra covid-19 inició en Panamá en octubre y ya culminó con las pruebas en el grupo de edad de 18 a 60 años. Pero ahora se necesitan voluntarios para probar la vacuna en personas mayores de 61 años.

El doctor Xavier Sáez Llorens explicó que se están necesitando a más de 50 personas para que participen del proyecto experimental de esta vacuna.

A quienes participan del estudio, primero se les realiza un historial clínico, varios exámenes físicos, pruebas para verificar sus funciones renales y hepáticas y a los mayores de 60 un electrocardiograma, además de un hisopado para verificar que no tengan covid-19. Luego de aplicada la vacuna experimental se les da seguimiento.

El doctor Llorens indicó que las reacciones que se han presentado en los voluntarios son las esperadas. Entre ellas mencionó fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, muscular, fatiga, pero que estos síntomas son transitorios y no pasan mas allá de 24 a 48 horas.

La gobernadora de Panamá, Judy Meana, fue una de las primeras en aplicarse esta vacuna y dice que a la fecha no ha tenido reacciones.

"Sigo trabajando normal, con el mismo compromiso y me siento bien. Yo participé de un estudio ciego de esta vacuna, esto quiere decir que yo no sé si me pusieron la del covid-19 u otra vacuna como la de hepatitis por ejemplo. Me monitorean dos veces por semana", señaló.

Aún sin conocer si ya tiene o no anticuerpos que la protejan, Meana continúa con las medidas de bioseguridad. Usa su mascarilla, lentes o careta facial, siempre con alcohol en mano y evitando las aglomeraciones.

Con este estudio se busca comprobar la seguridad y la inmunogenicidad de la vacuna. Si usted quiere ser voluntario y tiene más de 61 años puede llamar al 69832909.