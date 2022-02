Un grupo de personas del distrito capital presentó al Tribunal Electoral una solicitud para revocar el mandato del alcalde José Luis Fábrega, fundamentados en una serie de situaciones como incumplimientos de su plan de trabajo presentado en campaña, así como la falta de transparencia en los procesos de convocatoria durante los dos años y medio de gobierno.

El documento fue presentado por Roberto Ruiz Díaz, quien señala que no se ha cumplido con la debida convocatoria ciudadana y se han presentado proyectos que no son prioridad municipal, destacando que hace un año y medio no se cumple con la transparencia y rendición de cuentas.

En el documento alegan que, cumpliendo con lo que manda la ley de que no se puede solicitar la revocatoria durante el primer y último año de mandato, se presenta la solicitud a fin de que los ciudadanos de la comuna capitalina decidan si quieren o no revocar el mandato de Fábrega.

Además, piden que sea sancionado por violentar normas vigentes relativas a la pandemia.

Los primeros activistas de este movimiento son: Juan Pablo Jaén, Marcos Pérez, y Alberto Tadeo Galindo.

De ser aceptada la solicitud el grupo tendrá que recolectar el 30% de las firmas del último padrón electoral del distrito de Panamá.

Con información de Luis Jiménez