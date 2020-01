Solución 'robusta' para la CSS se lograría en tres años, según el subdirector

El subdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Francisco Bustamante, se refirió nuevamente a la situación que enfrenta la entidad y dijo que en la actualidad se cuenta con un estudio actuarial que se hizo con cifras aproximadas en el año 2016, ya que, como se sabe, los estudios financieros no están del todo refrendados por la Contraloría General de la República.

En ese contexto, agrega, con el estudio financiero, ya saltaba lo que se vio este martes 14 de enero, en la presentación que hizo el director de la entidad, donde hubo un déficit en el 2018 y el uso de 228 millones de dólares de las reservas, para completar el pago a los jubilados.

Explica que las pensiones se pagan usualmente con las cotizaciones de los trabajadores, pero lo correcto sería que se pagaran con el producto de las inversiones del fondo de reserva que se tiene, pero como es tan poco rentable, se usan los pagos directos para pagar a los jubilados.

Esa situación se ha agravado, porque hace años había cinco cotizantes por cada pensionado, pero ahora hay 2.3 por cada jubilado y allí se observa una caída en la recaudación, producto de que se tienen menos cotizantes y más jubilados.

Es preocupante porque esa tendencia sigue y cada vez hay más jubilados y menos cotizantes, lo que se traduce en una crisis estructural en el sistema.

Existe un millón 215 mil jubilados, divididos en dos fondos: 669 mil que van al fondo solidario y la diferencia que va al fondo mixto de capitalización. Para esa relación, cada vez hay menos cotizantes y más pensionados en el fondo solidario y no hay ingresos.

Eso se balancea, explica Bustamante, con otros ingresos extraordinarios como ajustes de periodos anteriores, recuperación de cuentas por cobrar, utilidades de las inversiones y algunos pagos que se han implementado.

Parte del problema, reitera, es que los sistemas de registro de datos no están conectados entre si y para llevar una sincronización, se debe sacar información de uno, para ingresar otro.

Una solución robusta y adecuada para la situación que enfrenta la CSS, la inversión debe de ser al menos tres años.

Asegura que el tema no es propio de Panamá, sino de muchos otros países donde se producen cambios en la población, donde las personas envejecen, menos crecimiento de la población, además de un sistema de organización económica que también ha mutado.

El reto es hacer que las personas que entran en la categoría de trabajadores informales, que no son los vendedores de buhonerías o comidas en la calle, sino los médicos, arquitectos, abogados, que no cotizan, además de los milenials, que no están atados a una empresa.

El subdirector de la entidad es consciente de la realidad, de que se tiene que generar el cambio para convencer a ese milenial del porqué le conviene afiliarse al sistema de cotización de la CSS.

Deuda de empresas

Dijo que en Panamá hay más de 70 mil empresas donde más de la mitad está morosa con la Caja de Seguro Social (CSS), pero se recauda el 90% de lo esperado.

La lectura que él hace es que hay un gran número de pequeñas y medianas empresas que están fallando, situación que guarda relación con una situación de estrés económico, debido a la desaceleración de la tasa de crecimiento.

Por otra parte, reconoce que la CSS no es eficiente en el cobro, además de que se tienen que mejorar los procesos.