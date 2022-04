Sucre reconoce que actividades de Semana Santa aumentaron los casos Covid-19 en el país

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, reconoció que el leve acenso en el número de casos por COVID-19 observado en los últimos días, es productos de las actividades de Semana Santa.

“Los resultados han sido los esperados y no debe haber preocupación; ya que la capacidad hospitalaria está bien, no se ha presentado un aumento de pacientes en sala de COVID-19 y no tenemos un incremento de pacientes en salas UCI”, recalcó.El jefe de la cartera de Salud, reiteró a la población que debe continuar protegiéndose para evitar un mayor incremento y agregó que se ha descuidado el uso de la mascarilla.

“A pesar del aumento de casos, en Panamá se está haciendo las cosas bien, la gente se está vacunando, además hay un porcentaje alto de las personas que se están vacunando, y ello ayuda a que las personas que se han inmunizado contra la Covid-19 no se complican”, recalcó el titular de Salud.

Destacó que la máxima estrategia o herramienta para que el país avance es la vacunación; mantenerse inmunizado, ya que si se llega a contagiar no presentaría un cuadro severo de enfermedad y no llegar a una sala de hospital.

Aseguró que Panamá es uno de los países que ha logrado tener un mejor manejo de la pandemia; mientras que otros países han llegado incluso a una séptima ola.

Actualmente el porcentaje de positividad en el país alcanza el 11. 2%.