El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares anunciaron una huelga de advertencia de 24 horas en la industria de la construcción, como parte de las medidas de fuerzas que realizan varios gremios y grupos organizados en contra del alza del combustible y el alto costo de la vida.

La medida anunciada por secretario general del Suntracs, Saúl Méndez, será el miércoles 13 de julio, en caso de que no se logre un acuerdo con el Gobierno Nacional.

Además, a partir del lunes se harán marchas y piqueteos en horas de la mañana.

Méndez hizo un llamado a Alianza Nacional del Pueblo Organizado (Anadepo) a combinar esfuerzos para buscar soluciones concretas. También pidió a la población estar en estado de alerta por la represión que se dé en las calles contra los protestantes.

Méndez también afirmó que el vicepresidente de la República José Gabriel Carrizo se reunió con ellos, sin embargo, no presentaron propuesta para solucionar el problema.

“Díganle que sea serio, cuando habla con nosotros que sea serio, porque si no se es serio no puede haber diálogo. Nosotros no le vamos a servir a ellos de cola de furgón, ni para que confundan al pueblo”, expresó Méndez reiterando que sí hubo reunión con el Vicepresidente y otros miembros del Gobierno, la cual fue negada por estos últimos.