El Suntracs decide en asamblea mantener la huelga

El Suntracs decidió en una asamblea realizada este martes mantener la huelga. En tanto no pedirán arbitraje.

En la votación, que se realizó al aire libre en el parque Porras, la gran mayoría alzó su mano en contra de solicitar un arbitraje. Solo un trabajador votó a favor.

Al aprobarse la decisión de mantener la huelga, los trabajadores gritaron consignas: “E sta lucha no es de uno, esta lucha no es de todos… Esta huelga no termina, el convenio no se firma”.

La última propuesta que se mantenía sobre la mesa era de 11% a solicitud del Suntracs en un periodo de 4 cuatro años, mientras que la Capac ofrece un alza de 1%.

Actualmente el Suntracs y la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) han negociado 146 cláusulas de la convención colectiva y quedan pendiente nueve vinculadas al tema salarial.