Taxistas piden que se eliminen las plataformas digitales y la medida de par y non

Una vez más los taxistas levantaron sus voces en contra de las plataformas digitales que prestan el servicio de transporte público y, además, solicitaron que se elimine la medida de par y non, misma que solicitaron durante el confinamiento para hacer rentable la actividad.

El grupo de transportistas que representan a las provincias de Colón, Panamá y Panamá Oeste se acercó a la Defensoría del Pueblo con consignas en contra de las plataformas digitales, asegurando que la medida de par y non no corresponde al estado de emergencia, sino que obedece a miles de miles de autos particulares que operan a través de plataformas digitales.

“En este momento lo que los transportistas exigen es que esa medida sea mirada con respeto y objetividad. Recientemente el fallo de la Corte dijo que la medida era ilegal y vulneraba varios artículos de la constitución”, manifestó Rafael Reyes, dirigente de los taxistas.

Por su parte el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc le aclaró al grupo que la institución no tiene nada que ver con la decisión de si continúa o no la medida de par y non, que es la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y que él solo participó como garante en la reunión sostenida entre ambas partes.