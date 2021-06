Temporal lluvioso impide traslado de vacunas a la provincia de Chiriquí

Por Demetrio Ábrego (Corresponsal)



El mal tiempo que imperaba en la provincia de Chiriquí y la capital de Panamá este lunes, impidió el traslado de las dosis de vacunas de la farmacéutica Pfizer y Astrazeneca, que estaban destinadas a ser utilizadas en los circuitos electorales 4-5 de Dolega Boquete y Gualaca, al igual que el 4-6 de San Lorenzo, San Félix Remedios y Tole del Oriente de Chiriquí para el proceso de vacunación masiva que debe iniciar este próximo miércoles.

El coordinador de los equipos PanaVac de la provincia de Chiriquí Juan Carlos Muñoz, aseguro que pese a que estas dosis de vacunas no llegaron a la provincia, el proceso de vacunación masiva que se tiene no se verá afectada, porque hay suficientes dosis para no parar los puntos de vacunación.

"El miércoles iniciaremos en los circuitos 4-5 y 4-6, por lo que es importante aclarar que el retraso que hemos tenido hoy es un tema meramente temporal por el clima y no pone en riesgo el proceso de inmunización en la provincia porque tenemos aquí las suficientes vacunas para seguir con el procedimiento", destacó Muñóz.