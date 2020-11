'Tener al agresor cerca', otra pandemia para las mujeres víctimas de violencia

La violencia doméstica no solo impacta a la mujer, sino que también daña el núcleo familiar y marca para siempre a los niños que son víctimas de este proceso.

Adorinda Ortega, directora del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) dijo que es muy triste que en esta época la mujer sufre dos pandemias, la del covid y estar cerca de su agresor.

Agrega que no están escatimando recursos para trabajar en las comunidades con mujeres, jóvenes y niños, con el objetivo de que no haya más muertes violentas.

Para Ortega, cuando tienen al agresor muy cerca se dificulta que puedan poner la denuncia.

Sobre el tema de los brazaletes para los agresores dijo que se están reanudando las conversaciones con las autoridades competentes, para poder ayudar a las mujeres que son víctimas de violencia.

Según Ortega, manejan cifras de 27 feminicidios, tres tentativas y 15 muertes violentas.

Reitera que el trabajo con las mujeres para empoderarlas, que puedan emprender y salir del círculo de violencia es una tarea importante para el Inamu.

En tanto, hay una campaña contra la violencia, denominada “No lo normalices”.

Para la directora del Inamu, hay que involucrar a los hombres, jóvenes y niños en este trabajo para cortar la cadena de violencia.

Manifestó que se oponen a los acuerdos de pena, por lo que solicitó al Ministerio Público ser más enérgico.

"No creemos en la boleta de protección, porque esa boleta no te ampara de un golpe, no te ampara un disparo ni una puñalada", aseveró.