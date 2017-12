"El rol de la maternidad es importante para transmitir valores. Las madres son las primeras educadoras", aseguró Teresita de Arias en entrevista a Noticias AM.

Para el exdiputada, hay que valorar el sacrificio de las madres al criar a sus hijos y a la vez luchar cada día para ser parte del mercado laboral.

"Hay que reconocer a las mujeres en la fuerza laboral. Cada día se ven más madres profesionales”, aseguró Arias, quien agregó en materia laboral aún faltan mejorar las condiciones, además de crear más conciencia en los empleadores.

Teresita, salió de Cuba a los 18 años, tiene 57 años viviendo en Panamá, es la viuda del Ricardo Arias Calderón, figura destacada en la lucha contra el régimen militar que gobernó el país desde octubre de 1968 hasta diciembre de 1989.

Yaniz de Arias, es madre de cuatro hijos y tiene 10 nietos, seis de ellos varones y cuatro mujeres.

"Creo y espero que mis hijos sepan que los he amado sobre todas las cosas. No he sido la madre más amorosa de Panamá, pero las circunstancias fueron difíciles”, expresó Arias, quien recuerda que le tocó criarlos fuera de Panamá, debido a lo complejo de la situación política que vivía nuestro país y también por el acoso constante sobre la figura de esposo.

Pero hoy, Teresita reconoce que tiene una nueva función que disfruta mucho, ser abuela.

"Como abuela aprendí que el rol de los abuelo es dar amor incondicional. Los nietos son un regalo de la vida. Tengo diez nietos y los gozo muchísimo”, aseguró con una sonrisa.

"Tenemos que ir asumiendo los diferentes roles. La vida te enseña que solo hay personas que necesitas darles amor”, finalizó Teresita de Arias.