Trabajadores del sector primario deben volver a sus puestos de trabajo este martes 1 de junio

El secretario General de Convergencia Sindical, Eduardo Gil, reiteró que la ley 201 contempla que, a partir de este martes 1 de junio todos los contratos que se hubieran suspendidos en el sector primario se deberían reactivar.

Si eso no sucede y no hay una terminación laboral por acuerdo entre las partes, se entenderá entonces que ha habido un despido injustificado, por lo que corresponderá a los trabajadores/as presentar los recursos correspondientes para reclamar indemnizaciones, lo que puede tomar un trayecto largo.

Gil dijo que se había estado advirtiendo que los empresarios iban a aprovechar el alargamiento en la reactivación de contratos, para finalmente concluida esa etapa, proceder al despido.

Dijo que los mil 750 trabajadores a los que no se les ha reactivado el contrato son despidos que se han postergados. Es decir que están despedidos desde hace un año, pero los empleadores los mantenían en la incertidumbre de poder conocer su condición laboral.

Quienes han pagado el costo de la crisis han sido los trabajadores a los que se les ha prorrogado el despido o se les ha dejado en incertidumbre jurídica y laboral, porque no saben si su empresa los reactivará o no.

Gil también dijo que no se conocen los planes de reactivación de empleos, y resalta que en Panamá no se comprende que la reactivación económica no depende de un solo sector, ya que el sector productivo está compuesto por la fuerza laboral y el capital.

Antes de la pandemia, el sector informal estaba por el 45%, es decir que no era una situación saludable para la economía crisis complicó la realidad precaria que ya se tenía.

Concesiones

Según Gil, todas las concesiones que tiene el estado panameño se tienen que revisar y buscar la manera de mejorarlo. En el caso de Panamá Ports Company ha sido una de las empresas que ha tenido un gran crecimiento y que la inversión se ha visto en los puestos, pero de la misma manera el Estado debe recibir beneficios.

Dice que no se debe seguir con la lógica de concesiones que no reporten los dividendos al Estado. No se trata de un tema de empresa, sino la forma en la que se Panamá obtiene beneficios.

Sobre la minería, Gil dijo que en el país no se ha discutido cual es el modelo de desarrollo y por más que se quiera decir que la minería es una actividad sostenible para el medio ambiente, definitivamente no lo es.

“La minería a cielo abierto es sumamente contaminante que despoja de los bienes que tenemos en el Estado pero también afecta a los ríos, cuencas y a las poblaciones en general”, dijo.