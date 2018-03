Trabajo de repación de tubería en Vía Centenario 'no será sencillo'

Relacionados Idaan reparará línea de 16 pulgadas este sábado en la vía Centenario

La directora Metropolitana de la entidad, Susana Peña reconoce que no será sencillo detectar el punto exacto en el que se encuentra la fuga, pero se ha escogido una fecha en la que se espera que una gran cantidad de personas viajen al interior por el asueto de Semana Santa.

Explica que no se trata de una tubería de fácil manipulación y por ende no son trabajos sencillos, razón por la que no se podía intervenir la Vía Centenario en un día de semana.

Peña detalla que el polietileno es un tipo de material que requiere de trabajos especiales, además de toda una logística que se debe coordinar, incluyendo el material para la losa de la vía, que es una de las más concurridas.

Si todo sale bien, se dejará la vía tal cual está…”, expresó la funcionaria.

El margen de tiempo que sea establecido para que se realicen es de 12 horas, empezando desde las 8:00 a.m.

Entre los sitios que se verán afectados por los trabajos serán Plaza Centennial, AltaPlaza Mall, Dorado Lakes, Dorado Spring, Patacón, P.H. Altamira Village, Rain Forest, Rod Carew, y áreas aledañas.