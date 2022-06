Las penurias por mal servicio y alzas arbitrarias de pasaje que deben pasar los usuarios del transporte en algunos lugares son constantes, y lo peor es no contar con una autoridad que ponga fin a estos abusos.

El caso de Domingo Rodríguez, quien resultó gravemente herido tras el ataque que sufriera por parte de el ayudante de un conductor de transporte público, hecho ocurrido en la Terminal Nacional de transporte, ha marcado un precedente en esta problemática.

Ante esta realidad el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, indicó que a esta autoridad le corresponde preparar la selección de los defensores de los usuarios.

Leblanc lamentó que actualmente las normas para dicha escogencia no ponderen educación, conocimientos, experticia y es como si se seleccionara a “una reina de primaria”. A estas personas, no se les cuestiona si conocen de tema de transporte, o la ley de tránsito, o los derechos humanos, solo deben tener como requisitos, no tener auto y ni familiares hasta el quinto grado de consanguinidad o afinidad.

Como entidad, dijo Leblanc, han tratado de variar esta norma, de hecho, están por presentar un anteproyecto de ley para modificar la Ley de la Defensoría para darles la facultad de ejercer la abogacía en defensa de los usuarios.

Leblanc indicó que ante quejas que han recibido por parte de los usuarios, por alza de pasaje y que a su vez han hecho llegar a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, la posición es que deben suspenderle el cupo y certificado de operación a todo aquel que arbitrariamente incremente el pasaje, sin antes realizar un estudio de factibilidad.

En cuanto al transporte en la ciudad de Panamá, el defensor destacó que, todavía hay carencias por la falta de buses y junto a la ATTT, estarán implementando el mecanismo de “cliente misterioso”, que consiste en subir en las unidades de metrobuses y calcular con cronómetro la duración de los recorridos.