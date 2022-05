Los transportistas de Veraguas pausaron el llamamiento a paro, del lado de la Cámara Nacional de Transporte (Canatra) están haciendo el llamado al gobierno para abordar el tema del alza de combustible y las tarifas del pasaje en una mesa de trabajo.

Mientras que, el Consejo de Transporte del Interior (Cotradin) se enfocan en estudios para el aumento del precio del pasaje.

Efraín Santamaría, señaló que quieren ser responsables en la decisión que van a tomar, asegurando que el jueves se reunieron para evaluar las consecuencias del alto costo de los combustibles y las alternativas que podrían tener.

Aseguró que el día miércoles a las 10:00 a.m., un representante de Canatra de cada provincia deberá presentarse en la reunión que sostendrán con el gobierno. Allí se solicitará la congelación del precio del combustible, en caso de no lograrse su petición, entonces tendrán que parar el servicio, ya que, están teniendo pérdidas y no les alcanza para pagar combustible y préstamos.

Por su parte, el vocero de Cotradin manifestó que lo que se les ha comunicado a sus miembros es el alza de las tarifas, debido a que el aumento de los costos, no solo en combustible sino en otros rubros son imposible de enfrentar con las actuales tarifas.

Agregó que se están haciendo los estudios para solicitar el alza de la tarifa o tomar una medida de presión.

En medio de los pronunciamientos de Canatra y Cotradin está el llamado de los transportistas a la unificación de todos los gremios del país para atender la realidad del alto costo del combustible.

Con información de Ney Castillo