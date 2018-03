Transportistas de turismo denuncian irregularidades en cobros por operación

Gilberto Atencio detalló que las tarifas que tienen que pagar para poder llevar pasajeros desde un hotel son excesivas y a la fecha no conocen algún decreto que regule esas tarifas que han tenido que pagar durante 15 años.

Asegura que se trata de una especie de mafia, donde se tienen que pagar entre B/.250.00 y B/.300.00 por afiliarse, si se quiere trabajar desde un hotel más el 15% o 20% por día.

Explicó que si los conductores quieren tomar vacaciones deben pagar a los operadores por los días que no van a estar y si se enferman también tienen que pagar la tarifa establecida.

Han solicitado una reunión con el ministro de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gustavo Him, para conversar del tema, pero no ha sido posible, ya que no saben a dónde va a parar el dinero.

Les cobran más de cien dólares en zarpe por semana y el dinero lo manejan los intermediarios “que son quienes controlan el negocio”.

Advirtieron que si no obtienen respuestas, no descartan ir a las calles a protestar.