Trastornos combinados con adicciones afloran durante la pandemia

Unas dos mil personas, entre panameños y extranjeros, llamaron desde el 15 de abril a la fecha, a la Línea de Ayuda de Salud Mental 169.

Al principio, quienes pidieron apoyo emocional mostraron trastornos de adaptación, insomnio y ansiedad, pero con el pasar de los meses, se sumó la depresión, y hay quienes expresan que ya no quieren vivir.

La directora del Instituto de Salud Mental, Juana Herrera, detalla, peor aún, que se han combinado estos trastornos con adicciones.

“ Eso genera un aumento en el consumo porque no tengo el control, inclusive nosotros hemos estado recibiendo los diagnósticos. Tenemos un alto porcentaje de gente que viene con trastorno de ansiedad, pero con consumo de alcohol; una depresión, pero con consumo de cannabis; un trastorno bipolar, pero con consumo de alguna sustancia ilícita. Aparece allí el consumo de sustancia junto con otro diagnóstico mental, entonces eso complica más el manejo de estas personas”, explicó Herrera.

Muchos de estos casos terminan en violencia doméstica. Dice que entre las llamadas que se reciben, las personas piden orientación para atender el problema. Asegura que muchos de estos trastornos se manifiestan con pensamientos permanentemente negativos.

“ El tema es que cuando eso me paraliza, no me deja dormir, no me deja tener una buena relación con mi familia, peleo con mis compañeros de trabajo, siento que el trabajo que estoy haciendo como que no es bien valorado; y siempre estoy con ese pensamiento negativo, entonces ya hay una línea divisoria y hay una alteración, y hay que ir para ser evaluado por un especialista o un médico que te pueda ayudar”, añadió Herrera.

Además de persistir en los pensamientos positivos, la doctora Herrera hace una serie de recomendaciones para mejorar algo tan vital como el sueño: Sugiere fijar una rutina diaria, con horas para cada tarea; evitar bebidas y alimentos azucarados de noche, al igual que la cafeína; no usar pantallas de celulares, tabletas y televisión justo a horas antes de dormir; ante la ausencia de trabajo o recursos económicos, buscar cómo reinventarse.