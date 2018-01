Tribunal Electoral no participará en elecciones comarcales

El Tribunal Electoral (TE) anunció que no participará en las elecciones de la Comarca Ngäbe Buglé, las cuales se llevarán a cabo este domingo.

Según el TE, la decisión fue tomada "debido a la falta de normas legales que le permitan al Tribunal organizar en debida forma el proceso electoral, no estamos ni estaremos participando en la organización o supervisión de la elección de los caciques comarcales que el Congreso General ha convocado" para el domingo 14 de enero.

El TE no informó si su ausencia le restará legitimidad a ese proceso electoral en una comunidad que goza de autonomía.

La comunidad indígena Ngäbe, con más de 154,000 personas, habita 6,968 kilómetros cuadrados segregados de las provincias de Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro. Además, ocupan reservas territoriales en el vecino Costa Rica.

Esta comarca tiene un gobierno autónomo que es representado por el Congreso General y el/la Cacique General Ngäbe Buglé. La misma fue creada el 7 de marzo de 1997 por ley.

"La lucha por la defensa de los recursos hídricos, minerales y ambientales ha llevado a las poblaciones Ngäbe a enfrentarse a los diferentes gobiernos del país (Panamá), en la cual se ha pérdido vidas humanas", recuerda una publicación local.

Su territorio alberga el más grande yacimiento de cobre panameño no explotado por oposición indígena, el de Cerro Colorado, y una central hidroeléctrica en el sector de Barro Blanco que no ha podido operar porque los constructores no respetaron las normas ambientales, según el gobierno panameño.