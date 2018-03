El letrero que da bienvenida a los turistas ya no tendrá más el apellido del presidente estadounidense.

De acuerdo a Fintiklis, hoy los juzgados y autoridades panameñas han solucionado la disputa, entre la Organización Trump y el empresario chipriota, que terminó con la expulsión de los administradores del inmueble.

“Hoy, Panamá ha demostrado internacionalmente que goza una seguridad jurídica estable y unas leyes robustas que protegen al inversionista”, expresó en un comunicado.

Majority owner of Trump Hotel in Panama declares victory against the Trumps in struggle for the property’s control and plays a victory anthem on the hotel lobby’s piano: “Accordeon,” a popular Greek song about the fight against fascism pic.twitter.com/jS5Zp4cp3M