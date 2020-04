Monseñor Ulloa invita a no difundir información alarmista sobre el COVID-19

“Yo les suplico por amor de Dios a los que creen en la Iglesia y dicen que son cristianos … dejemos de estar retuiteando, ya sabemos todo lo que tenemos que saber del coronavirus”, solicitó Ulloa en medio de la omilia de este domingo, 12 de abril.

“Dejemos ya de estar retuitiando qué es el coronavirus”, reiteró Ulloa, al tiempo que instó a los panameños, a centrar su atención a la información divulgada por las autoridades correspondientes.

“No podemos estar lamiéndonos las llagas y lamentándonos en este fatalicio. Nos estamos haciendo mucho daño y esto nos puede causar una enfermedad mental”, aseveró.

Por otro lado, el prelado de la Iglesia Católica pidió a los panameños, que ahora más que nunca, en sus casas, trabajos y barrios, le digan no al juega vivo, no a las coimas, no al maltrato y no a aquellos delincuentes que roban a niños y jóvenes.