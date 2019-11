Ulloa hace llamado para que reforma constitucional sea resultado de consulta y consenso nacional

Habló de las polémicas reformas constitucionales que desataron una ola de protestas durante la semana pasada y resaltó que demandan la participación de todos los sectores, garantizando un mecanismo de consulta que lleve a lograr un consenso nacional.

Sostuvo que los hechos dolorosos de los últimos días, en víspera de las efemérides patrias son muestra de que el camino elegido para afrontar la reforma deben ser la escucha y el diálogo, por lo que pide que se establezca el tiempo necesario para escuchar los aportes que provean una carta magna que llene las expectativas de todos los panameños y panameñas.

Ulloa habló a los jóvenes, a quienes les dijo que no son el futuro, sino el presente. También que la semana que pasó demostraron que buscan la libertad y la defienden con pasión y que además no están dispuestos a dejarse robar la esperanza y que no son meros espectadores silenciosos.

El arzobispo de Panamá expresó que los jóvenes que salieron a manifestarse en torno a las reformas constitucionales “ tocaron su corazón” y lo emocionaron porque le confirmaron que este 2019 ha sido el año de la juventud en Panamá.

Les agradeció por la energía y por la fuerza de su voz, pero les recordó que no el que más grita tiene la razón y que la fuerza de la juventud está en su creatividad y la frescura de su voz; en la manera limpia de ver la vida y trazar sus caminos sin mezquindades, ni segundas agendas.

Resaltó que un joven de verdad no negocia su integrad y su coherencia. Reiteró que confía en los jóvenes, porque los verdaderos protagonistas para los cambios y transformaciones viene de los jóvenes, de sus capacidades y de su visión de un mundo mejor.

Por otra parte, invitó a la reflexión de la construcción de una nueva patria, teniendo presente que reclama compromiso de quienes tiene la responsabilidad de liderazgo en los asuntos políticos, económicos, sindicales, eclesiales y social. “ Es decir que Panamá ha de ser tarea de todos”.

El máximo representante de la iglesia católica en Panamá sostuvo, también que hay mucha expectativa por la designación de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y se espera que sean personas de manos justas, desconectadas de cualquier interés y presión política y económica.