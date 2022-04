Más de 6,000 colaboradores, que comprenden una serie de profesionales de la salud, estarán disponibles para la atención de pacientes, en 35 unidades ejecutoras que forman parte de la Caja de Seguro Social (CSS), y que han sido establecidas durante la alerta verde decretada por esta entidad durante los días de asueto por Semana Santa.

Según el jefe Nacional del Departamento de Gestión de Emergencias de la Caja de Seguro Social, Einar Cruz, también se dispone la distribución en todo el país, desde su puesto principal en Cañita de Chepo, hasta el puesto que se encuentra en la Ulaps de Bocas del Toro.

Habrá, unas 43 ambulancias que cubrirán a lo largo del país y algunas estarán específicamente ubicadas en las carreteras, en el caso de Penonomé, provincia de Coclé; entrada de Pesé, provincia de Herrera y entrada de San Carlos, provincia de Panamá Oeste.

Cruz solicitó a la población que, aquellos casos de urgencia que no ameriten un tratamiento especializado sean manejado en los cuartos de urgencia de las policlínicas y no en los hospitales, en donde se deberán atender casos de mayor grado, para no ocasionar un hacinamiento en estos últimos.

Estas policlínicas tendrán un horario hasta las 11:00 p.m. y otras, 24 horas. En caso de producirse una alerta mayor, los cuartos de urgencia estarán reforzados con personal de turno.

En caso de urgencias por intoxicaciones pueden ser atendidas en las policlínicas. Las principales urgencias que se presentan durante estos días son por accidentes de tránsito, traumas por caídas o por riñas.