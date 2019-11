Universitarios seguirán protestando en rechazo a reformas constitucionales

La discusión del paquete de reformas constitucionales en la Asamblea Nacional (AN), y la manera en la que se ha desarrollado el proceso, ha desatado una ola de protestas por grupos estudiantiles de diferentes universidades, no solo de la Universidad de Panamá (UP).

Ángel Campos y Sebastián Ceballos, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá y de la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), respectivamente, confirman que no están de acuerdo con el manejo que se les está dando.

De acuerdo con Campos, reconocen y entienden que las reformas constitucionales son importantes, pero lo que se ha visto, "es una AN que no cumple con su papel y que se ha llenado de mediocridad e insolencia, perturbando y viciando el importante proceso".

Resaltó que en la AN se tenía que nutrir el documento que entregó el presidente Laurentino Cortizo Cohen, pero lo que hicieron fue destruirlo totalmente, ignorando lo que la población pidió durante el periodo de consultas que se hizo en todo el país.

Por su parte, Ceballos, sostiene que lo que se discutió en la AN por los diputados no contiene ni representa la esencia de las necesidades de los pueblos indígenas o universitarios y en ese contexto en lo aprobado, no se ve ningún artículo que pueda desencadenar en un cambio de realidades como desempleo, desigualdad, inseguridad, entre otros.

Los estudiantes criticaron el hecho de que el presidente de la AN, Marcos Castillero, no se haya pronunciado en relación a las protestas por lo que creen que cualquier llamado a diálogo a los grupos que se han estado manifestando es inviable porque lo que se ha demostrado es que no se escucha al pueblo.

Según Campos, esperan que se pueda desarrollar un diálogo en conjunto con la Mesa de Concertación Nacional para el Desarrollo, pero advierten que, si no funciona, seguirán en las calles, luchando por adecuadas reformas.

Las manifestaciones en las calles van a seguir, según han advertido por los estudiantes.

Aclararon que como estudiantes no apoyan ningún tipo de manifestación violenta por lo que instan al Consejo de Seguridad a usar el equipo con el que cuentan para detectar a todas las personas que están infiltradas.