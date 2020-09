Piden el incremento de penas por siniestros de tránsito

En ese sentido, Toribio Díaz, integrante del Movimiento de Víctimas de la Violencia Vial en Panamá, detalló que se han presentado diferentes iniciativas en la Asamblea Nacional (AN), para endurecer las penas por casos de homicidio con agravantes y para la promoción de una cultura de educación vial.

El proyecto de ley, que se presentó en el mes de enero 2020, para el aumento de penas por casos de homicidios culposos con agravantes cuando se da un siniestro de tránsito, planteaba el incremento entre 8 y 12 años de cárcel cuando haya un hecho por embriaguez comprobada.

Díaz sostiene que sin certeza del castigo nunca habrá conciencia ciudadana y se ve con frecuencia que “ las personas no respetan la norma porque saben que no les va a pasar nada y mientras no existan las leyes que sean consecuentes con la realidad nacional seguirán habiendo muertos en las calles”.

Por otra parte, recuerda que en la época de campaña los candidatos a la presidencia firmaron un pacto por la educación y seguridad vial, que consta de 14 puntos y a la fecha no se ha obtenido ninguna respuesta del actual gobierno.

El activista recalca que ya no hay tiempo de discursos sino de tomar acciones y en ese sentido la sociedad civil ha presentado propuestas, por lo que esperan que se de la voluntad política porque “ no se puede seguir con paños tibios ante una situación donde mueren personas todos los días”.