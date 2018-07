Excontralor Chen Barría: 'Uso que le dan a la planilla 080 es ilegal'

En esa fiscalización entran las instituciones, fundaciones pública-privadas y toda entidad donde el Estado pone dinero.

Destaca que la planilla 080 no es ilegal, lo ilegal o cuestionable es el uso que se le ha dado para nombrar a una serie de personas que hasta el momento se ha considerado que no realizan funciones en la Asamblea Nacional (AN).

Agrega que el hecho de que diputados tengan tres o cuatro personas directamente que forman parte de su equipo de trabajo es correcto pero el hecho de que se le ponga el nombre de “promotores culturales y deportivos” para poder disfrazar a los activistas políticos, es lo criticable y se tiene que parar,

Se trata de una planilla política dijo.

Chen Barría asegura que los diputados están claros en la función que tiene la Contraloría, pero han preferido irse a la argumentación de que debe ser la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la que tiene que autorizar las auditorías forenses, lo cual no es cierto.

Explica que el contralor también puede auditar el uso de los fondos de la CSJ, Caja de Seguro Social (CSS), Tribunal Electoral (TE), aunque tengan autonomía económica, así como el resto de todas las instituciones.

Cree que es positivo que el contralor haga lo que tiene que hacer porque la entidad tiene que volver a gozar de la credibilidad de los panameños y por eso pondera el hecho de que se hayan presentado las denuncias correspondientes.