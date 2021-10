Los espacios abiertos son los sitios en donde menos riesgo de infección se tiene, es por ello que, a juicio del epidemiólogo, Arturo Rebollón, lo que habría que analizar es cómo mantener el uso de la mascarilla en espacios cerrados.

Lo anterior, luego de que el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre indicara que se analiza la flexibilización de su uso en espacios abiertos a partir de diciembre.

Para el epidemiólogo, esta es una acción más de logística que política y de salud pública, y ya es momento de empezar a darle a las personas acceso a los espacios abiertos y adaptar no solo la mascarilla, sino otras acciones adicionales, como lo es disminuir el tiempo de cuarentena.

Rebollón destacó que, tomando en cuenta la caída de los casos en un 28% en los últimos 14 días, el número de muertos dentro de lo esperado y los hospitalizados también bajos, comparados con cualquier otra infección respiratoria y que hay evidencia donde se recomienda que las personas de mayor riesgo son los que utilicen una tercera dosis, se está en un buen momento para continuar adelante.

En cuanto a la experiencia de retroceso en otros países, el especialista dijo que no hay duda de que en cualquier parte del mundo donde las personas no han aceptado la vacunación y se han disparado los casos, por ejemplo Israel, en donde se decía que era el país más vacunado, pero “es falso, porque se quedaron con el 60% de la población vacunada e implica que el 40%, no tiene defensa”. Las vacunas, según Robollón, entrenan al cuerpo a que desarrolle defensas sin tener la enfermedad.

Por último, recordó que las mascarillas son una medida de respeto para proteger a todos.