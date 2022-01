Panamá se enfrentará a lo que tal vez serán sus dos perores semanas en la detección de nuevos casos de COVID-19 en lo que va de la pandemia, por lo que médicos especialistas siguen recomendando a la población evitar aglomeraciones y utilizar en todo momento la mascarilla.

El epidemiólogo Arturo Rebollón, sobre este último elemento, recomienda a las personas que, si está a su alcance utilizar mascarillas KN95, N95 o KF94 que brindan mejor protección que las quirúrgicas debido a la forma en que se adhieren al rosto.

Vea también: Julio Sandoval recomienda acortar cuarentena a 5 días y suspender carnavales ante pico de ómicron

Para el médico, el hecho de que a las mascarillas tipo quirúrgica les ingrese aire por los lados podría ser una causante de la explosión de casos, pasando de 3,000 a 10,000 casos diarios, duplicando las hospitalizaciones y muertes, además de la sobrecarga en el sistema de detención.

“Lo que tenemos ahorita por más que lo hemos escalado a casi 200 mil pruebas por semana no es suficiente, lo suficiente sería que se hagan 80 a 100 mil pruebas diarias, si tenemos esa capacidad suéltenlas, si no lo tenemos entonces tienen que darle la capacidad a la población de hacer auto test”, manifestó.

Destacó que actualmente existen cerca de 100 mil casos activos, por lo que, hacer la trazabilidad sería a 500 mil personas y no hay manera de hacerlo, por lo que se debe dar prioridad a proteger a los más sanos, a los activos y brindar atención no solo a los enfermos de covid, sino a todas las otras enfermedades.

Para el médico es importante que la población cuente con las pruebas caseras, porque de esta manera, al realizar el test inmediatamente avisaría a sus familiares que marcó positivo y así protege a su entorno, ya que a estas alturas se ha desarrollado esa responsabilidad.

Rebollón coincide con su colega Julio Sandoval en que todas las actividades que conlleven aglomeración deben suspenderse, en especial los carnavales, ya que, actualmente en el país existe un alto nivel de contagio y transmisión comunitaria del virus, con estas fiestas esto podría empeorar.

“Tomando en cuenta la alta transmisión comunitaria, no hay recolección de los fondos de las juntas de carnaval y no hay capacidad para la movilización de tanta gente en estos espacios, yo creo que esto estaba claro de que no habría carnavales en el 2022, pero es algo de lo que hablan todos los días”, expresó el epidemiólogo.

Además, resaltó que se tiene que tratar de hacer una mayor cobertura de vacunación, soltar la cantidad de casos y enfocarse solo en los pacientes graves, aunque suene controversial.

En el caso de que haya un solo positivo en casa, las personas deben utilizar mascarillas, asumir que todos son contacto estrecho y al quinto día de la prueba positiva, entonces el resto de la familia debe hacerse la prueba de antígeno.

También plantea que las personas vacunadas y con síntomas leves pueden volver más rápido a sus trabajos con el uso estricto de la mascarilla.