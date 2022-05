Por Redacción TVN Noticias



Algunas personas, que regularmente viajan desde la ciudad de Panamá hacia Vacamonte, en la provincia de Panamá Oeste, manifestaron a TVN Noticias que los transportistas de ese sector han aumentado el pasaje de forma arbitraria.

Los usuarios manifestaron que, en los últimos días, los conductores les han cobrado dos dólares de pasaje, lo que equivale a un incremento de 50 centavos al precio que pagaban anteriormente. Además indican que esa tarifa no está avalada por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

"Hay una ley, que nos protege a nosotros, en la que nos tienen que dar un descuento en los buses que viajan del sector oeste", explicó un usuario. "Los de Chorrera lo dan, sin embargo los buses de Vacamonte no le están dando el descuento a los jubilados. He puesto la denuncia a la Acodeco y me dan número de reporte. He llamado y me dicen que la queja se desestima porque no encuentran la oficina de la cooperativa de transporte", agregó un usuario de la tercera edad.

Este lunes, los transportistas de Vacamonte paralizaron sus labores en protesta por el alza de los precios del combustible, pero ya volvieron a las operaciones. Entre tanto se realizó un operativo en el sector.

Con información de Luis Carlos Velarde