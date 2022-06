A casi un mes de que se cumpla la entrada en vigencia del subsidio de combustible que entrega el gobierno a los transportistas del sector colectivo y selectivo, los usuarios siguen denunciando el alza de la tarifa del pasaje en algunas rutas, pese a que el objetivo del subsidio era evitar este incremento.

Yaritza Díaz, de la Asociación de Usuarios del Transporte, manifestó que el alza de la tarifa de forma indiscriminada continúa, recordando que hace algunos días, una usuaria del área de Panamá Norte con cuatro hijos debe pagar cerca de 10.00 dólares para poder ir desde Cumbre Azul hasta un centro comercial en Los Andes, lo que considera insostenible.

Como vocera de los usuarios, recomienda a las personas hacer las debidas denuncias, incluyendo el número de placa de la unidad de transporte, para que así la autoridad competente pueda tomar las medidas.

Díaz considera que no se están estableciendo los mecanismos necesarios para comprobar que el subsidio está beneficiando al usuario, ya que, de lo contrario no estaría siendo 100% efectivo. Agrega que deben aplicarse tarifas para que no sean violentadas y en caso contrario que se le retire el subsidio.

Según los datos de la Autoridad de Innovación Gubernamental, el transporte selectivo es el que más utiliza el subsidio, lo que representa 3 millones de dólares.

“Si existieran las tarifas que ellos están autorizados a cobrar y se les hiciera cumplir, entonces el subsidio sería efectivo para los usuarios, pero por el momento no está siendo”, aseveró.

Sostuvo que normalmente los operativos de verificación de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre son para el sector colectivo, pero pocas veces se da contra el sector selectivo o taxis.