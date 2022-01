La vacuna pediátrica contra la COVID-19 que se administrará a menores entre 5 y 11 años de edad es segura, produce anticuerpos y tiene una eficacia del 100%, esto según un estudio realizado en Estados Unidos a una población de 3,100 niños en este rango de edad.

El doctor Eduardo Ortega, asesor del Consorcio de Investigación de Vacunas Covid -19 Panamá, explicó que esta vacuna se ha administrado a cerca de 9 millones de niños, revelando que los efectos secundarios son los mismos: dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre y malestar general, sin embargo, los niños de 5 a 11 años presentan menos efectos secundarios que los mayores de 12 años.

Esta vacuna es diferente a la que se suministra al resto de la población, pues el vial, el color del vial, y la cantidad de dosis no son las iguales.

“La dosis que los niños van a recibir es la tercera parte de la que reciben los adultos, los adultos reciben 30, los niños reciben 10, son dos dosis con un intervalo de 4 semanas entre la primera y segunda”, detalló Ortega.

Resaltó que, por el momento, la población menor de 16 años solo recibirá dos dosis debido a que el sistema inmune responde más rápido, de forma más robusta, y generan mayor cantidad de anticuerpos que los mayores.

Ortega indicó que aún no se sabe qué cantidad de dosis se va a recibir de esta vacuna, pero primero se reentrenará a las enfermeras para definir con quiénes se iniciará la jornada, no obstante, seguramente será con los grupos de riesgo, o sea, aquellos niños que padezcan algún tipo de enfermedad que implique una alteración a la respuesta inmune, los niños con trastornos neurológicos, niños con síndrome de down y posteriormente se irá ampliando, pero es algo que no está definido.

También dijo que existe la posibilidad de que se combinen las estrategias para tratar de cubrir a la mayor cantidad de niños antes de que inicie el año escolar, y aunque aún no se ha definido la fecha de iniciación, esta podría ser dentro de dos semanas, luego de que se coordine con la Autoridad de Innovación Gubernamental los registros, se tenga al personal entrenado y se haya trazado la estrategia.

“Somos el primer país de la región que utilizará esta vacuna, hemos esperado porque no queríamos estar practicando con la vacuna de adultos intentando diluir de alguna manera que pudiera tener alguna complicación y estamos utilizando el vial pediátrico”, expresó.

Indicó que con la información de las escuelas se puede conocer dónde están ubicados los niños, se debe trazar la información con el Tribunal Electoral y realizar una campaña con los padres para que estén informados.

Para Ortega es importante el tiempo que se designe para entrenar a las enfermeras ya que en Estados Unidos uno de los mayores contratiempos que se ha enfrentado es que el 20 % de los problemas reportados están relacionados en la preparación de la vacuna y la cantidad de dosis que se suministra.

Destacó que en las últimas semanas hubo un aumento del 66% de niños contagiados de COVID-19 en Estados Unidos, debido a que la ómicron se contagia más rápido, entendiéndose que en Panamá existe un 35% de la población que no está vacunada y que muy probablemente se contagiarán de ómicron, entre ellos están los niños.

Comportamiento de la ómicron

Explicó que la variante ómicron tiene un pico de casos entre la tercera y cuarta semana y luego empieza a disminuir debido a que contagia primero a los no vacunados, por lo que insistió a las personas a que acudan a inocularse contra la enfermedad.

Ortega fue enfático en decir que en estar en sitios cerrados como discotecas sin mascarilla es altamente peligroso porque una persona contagiada podría infectar a doce, mientras que en los sitios abiertos la posibilidad de infección es mínima.

“Este virus va a infectar a gran número de panameños, de cientos de casos pasamos a miles, estamos viendo las largas filas de personas buscando el diagnóstico, de cada 10 carros es posible que de 3 a 5 carros podría contener personas infectadas”, aseveró.

Finalizó diciendo que no se debe tomar a la ligera el hecho de que la enfermedad es leve porque aún estas infecciones causan secuelas que aún se desconocen.