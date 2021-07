Vacunación en Panamá Vacunas de Pfizer y AstraZeneca son efectivas contra variantes de covid que circulan en Panamá

Uno de los grandes retos que le ha plantado el SARS-CoV-2 a la humanidad para acabar con la pandemia es su enorme capacidad de mutar rápidamente y aunque muchas de sus variantes han resultado inofensivas, otras han puesto en jaque a varios países, incluso aquellos que han vacunado a la mayor parte de su población.

Este virus ha mutado miles de veces por lo que la Organización Mundial de la Salud ha procedido a nombrar las de mayor preocupación: la Alfa, Gama, Delta y Lambda, que empieza a despertar recelo en América Latina.

Vea también: Inicia vacunación para mayores de 40 años con dosis de Pfizer en San Francisco

Según el doctor Juan Miguel Pascale, director del Instituto Conmemorativo Gorgas, la variante con mayor circulación en Panamá es la autóctona con un 50%, luego está la Alfa y Gama que tienen un 15% de circulación, le sigue la Lambda con un 8% y otro 10% es ocupado por otras variantes menos peligrosas.

Destacó que no hay lugar para el descuido porque estas variantes tienen una alta capacidad de transmisión y podrían empezar a ser dominantes como ocurrió en Chiriquí, donde la variante Gama es la dominante.

Vea también: OPS: Panamá tiene 27,6% de su población vacunada con al menos una dosis anticovid

“Estudios recientes de junio demostraron que la efectividad de las vacunas que tenemos en Panamá contra las variantes Alfa y Gama, con una dosis es del 75% contra hospitalización y arriba del 85% en casos graves e incluso la muerte. Panamá no tiene la variante Beta y no tenemos la variante Delta. O sea, realmente las vacunas que tenemos en Panamá son efectivas para disminuir casos severos, hospitalizaciones, y muerte”, explicó Pascale, asegurando que las vacunas que tenemos funcionan muy bien.

Continuó diciendo que lo ideal para volver a la ansiada normalidad es ponerse cualquiera de las vacunas que tenemos en el país.

El especialista expresó que, aún se está estudiando si existen diferencias entre las variantes, aunque se ha determinado que la Delta se manifiesta como un catarro a diferencia de otras.

Agregó que los coronavirus se caracterizan por presentar un arcoíris de síntomas como fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza y otros por lo que es diferente categorizar qué síntomas provoca una variante en particular.

Pascale destacó que las vacunas de Pfizer y AstraZeneca son efectivas incluso contra la variante Delta por lo que no hay motivo para no vacunarse, resaltando que el riesgo de trombos con AstraZeneca es de 0.006 %, mientras que el riesgo de trombosis con COVID-19 es está por arriba del 10 % y si está en intensivos es por arriba del 20 %.

“El beneficio de vacunarse sobrepasa con creces cualquier malestar que provoque la vacuna. Es bueno tranquilizar a la población y decirles que, si queremos llegar a la normalidad, tener una economía robusta y volver a la pre-especialidad en las escuelas es vacunarnos para protegernos nosotros, nuestra familia y a la sociedad, vacunarse es un acto de humanidad”, manifestó.

Dijo que tener una inmunidad de rebaño en diciembre dependerá de la disposición de vacunas, la disposición que tenga la población de vacunarse, de las variaciones del virus. “Entonces hay que vacunarse, tenemos que tener las vacunas y tenemos que vacunar rápido. Yo estoy realmente optimista de que a fin de año podamos compartir juntos, esa es la meta de vacunación que tenemos”, sostuvo.

Sistema de salud post covid

Para Pascale, es necesario mejorar el sistema diagnóstico, aunque se están creando cuatro centros para la detección de variantes, se debe fortalecer la vigilancia epidemiológica para decir cómo están evolucionando las enfermedades en el país y lograr un sistema de autosuficiencia.

“Esto nos ha enseñado que cuando no tenemos acceso a sistemas diagnósticos, cuando no tenemos eficiente acceso a vacunas nos va peor y le está yendo peor a otros países que no han podido conseguir la vacuna. La iniciativa de Senacyt a un futuro de un centro que pueda producir vacunas me parece una excelente idea de hacia donde debemos ir”, puntualizó.