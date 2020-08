Denuncian irregularidades con el vale digital

Elizama Díaz es una joven abogada, sin empleo, que desde abril recibía el beneficio del Vale digital. De pronto, en julio le extrañó que no le llegaba la recarga.

“ Mi papá me decía: Tú tienes que sacar salvoconducto, y yo le respondía: Nosotros no, con la idoneidad, con el carnet de abogado nosotros andamos cuando tenemos un caso… Cuando me revisan el salvoconducto, resulta que mi número de cédula aparecía con el nombre de otra persona, entonces yo me quedé qqq|extraña, qué pasó aquí si yo no he sacado salvoconducto”, narró a TVN Noticias.

Lo difícil es que Elizama, que está sin trabajo y embarazada, desde julio se quedó sin la ayuda del Vale Digital, a pesar que presentó la denuncia.

“ Yo llamé al 140 y me dijeron que hiciera la denuncia al MICI. Yo hice la denuncia al MICI, me dijeron que ellos iban a revisar a ver si de verdad esa era mi cédula. Entonces yo le mandé la fotocopia de mi cédula, la fotocopia de mi idoneidad para que ellos revisaran que ese era mi número de cédula y hasta el día de hoy estoy esperando que me respondan la denuncia”, aseguró.

En el Ministerio de Comercio aseguran que la responsabilidad no recae en esa institución.

“ Nosotros solamente validamos la información que nos suministran los comercios, nosotros no agregamos nombre ni cédula, las personas son las que hacen una declaración jurada y en esto sí queremos ser enfáticos, que por favor sean responsables, que a los que les generan un salvoconducto es porque de definitivamente están ejerciendo la actividad comercial”, expresó el viceministro de Comercio Omar Montilla.

Aunque no se sabe qué hay detrás de este caso, Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados advirtió que “ todo el tema de salvoconductos y la emisión, tanto indebida como la suplantación de la identidad del individuo que tiene que ostentar este tipo de permiso para circular, está revestido como un delito contra la fe pública. Estos delitos tienen una pena que puede ir de 4 a 8 años”.

En TVN Noticias, esta no es la única denuncia recibida. En todos los casos, se asegura que el Vale Digital se dejó de recibir en el mes de julio, porque otra persona sacó un salvoconducto con la cédula que no le corresponde. Desde hace un tiempo el gobierno anunció que se suspendería el Vale Digital a todo el que tenga salvoconducto, entendiendo que está trabajando.