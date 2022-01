Varias provincias plantean restricciones para evitar incremento de casos de covid por fiestas de fin de año

El aumento desacelerado de casos de COVID-19 y el ingreso de la variante ómicron al país ha obligado a las autoridades de varias provincias establecer algunas medidas restrictivas para la celebración del fin de año con el objetivo de contener el virus y evitar que la situación empeore poniendo el riesgo el sistema sanitario y la estabilidad del país.

Coclé fue la provincia en dar el primer paso, aunque sus números epidemiológicos están mejor que las provincias vecinas, los seis Alcaldes de la región decidieron suspender eventos bailables que incurrieran en algún tipo de aglomeraciones, no obstante, los eventos que se tenían reservados en hoteles, las discotecas y bares podrán funcionar cumpliendo el aforo correspondiente.

Mario Lozada, director regional del Ministerio de Salud en Coclé, manifestó que se suspendieron actividades que son de alto riesgo, pero habrá otras que sí se realizarán, por lo que el 31 de diciembre a las 6:00 pm hasta el 2 de diciembre a las 12:00 mediodía, inicia un operativo de verificación y vigilancia en toda la provincia.

Son más de 200 personas entre miembros del Sistema Nacional de Protección Civil, Policía Nacional, Junta Técnica, Alcaldías y Ministerio de Salud.

Mientras que en las playas y ríos también se estará revisando que no haya aglomeraciones y que cumplan las medidas de bioseguridad. Además, el Centro de Operaciones de la provincia habilitará un número de denuncias para que la población pueda colaborar con el reporte de situaciones que pudieran significar un riesgo.

Otra provincia que ha tomado sus medidas es Panamá Oeste, donde las autoridades locales acordaron suspender toda presentación de artistas en bares, discotecas y jardines, considerando que estas actividades generan aglomeración de personas, no obstante, los locales que se dediquen a la diversión nocturna podrán seguir funcionando.

“Son lugares que están trayendo artistas donde va a ver sobrepoblación de personas en un punto específico. Los jardines y discotecas siguen funcionando respetando el aforo, sino se les suspenderá el permiso de operación”, indicó Kevin Cedeño, director del Minsa en Panamá Oeste.

También están tomando la medida de establecer un puesto de verificación en Capira para controlar el traslado de buses llenos de personas que se dirijan hacia las playas el 1 de enero.

Mientras que, en Los Santos, aunque por el momento solo se decidió suspender la fiesta de fin de año y el Desfile de las Mil Polleras, las autoridades están evaluando otras medidas sobre los eventos bailables que podrían ser anunciadas la próxima semana.

Ayvar Hernández, director regional del Minsa, aseguró que el equipo de salud pública de la provincia realiza operativos todos los fines de semana para comprobar que se están cumpliendo con las medidas de bioseguridad.

“Antes de tomar una decisión tenemos que analizar tres índices que son los que nos van a llevar una decisión, vendrían siendo la capacidad hospitalaria, el porcentaje de positividad y el RT”, apuntó Hernández.

Hernández indicó que desde la semana pasada estos indicadores han estado alterados, y considerando que la situación no mejora, pronostica que luego de finalizar esta semana, en caso de que sigan alteradas las cifras, para el martes 4 de enero se podrían estar dictando nuevas medidas.

Aseveró que los permisos que se han otorgado en la provincia son de eventos solo para vacunados y aunque esto indica que el aforo es del 100 %, se ha reducido el a 70 % para que haya mejor distanciamiento.

Reconoce que las actividades bailables predominan en Los Santos, Macaras y Los Santos. También señaló que las actividades familiares son las que están generando un aumento de casos en la provincia.

Situación Epidemiológica en Coclé y Los Santos

En Coclé hasta el corte del 28 de diciembre había 354 casos activos, la mayoría de ellos en Penonomé, Antón y Aguadulce. Sin embargo, solo existe una persona internada en sala porque se trata de un adulto mayor con comorbilidades y requiere de vigilancia.

Mientras que, en Los Santos, hasta el 28 de diciembre, había 682 casos activos, 13 personas internadas, de ellas 12 están en sala y una en Cuidados Intensivos. Hernández indicó que de los pacientes en sala 4 son no vacunados.

Sobre el proceso de vacunación, Lozada, director regional del Minsa en Coclé, destacó que las personas están acudiendo en masa a los centros de vacunación por lo que han aumentado los equipos de vacunación en cada centro y se está solicitando autorización para habilitar otros puestos.

“Por lo menos en Penonomé estamos aplicando 300 dosis por día, y hasta el momento hemos aplicado aproximadamente 450 mil dosis aplicadas en la provincia. Estamos arriba del 95 % de cobertura con las dos dosis, los coclesanos buscan la manera de colocarse la vacuna, eso es bueno”, argumentó.

Distribución de los casos de #COVID19 por provincias y comarcas.Miércoles 29 de diciembre de 2021.#ProtégetePanamá#UnidosVenceremospic.twitter.com/NXh74uNmtQ — Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) December 30, 2021

Por su parte Hernández, también señaló que los ciudadanos están asistiendo a los puntos de establecidos en toda la provincia, incluso tuvieron ciertos contratiempos porque se terminaron las dosis, pero fue subsanado. Él reitera el llamado a las personas para que sigan vacunándose.

Panamá recibirá el 2022 en medio de la cuarta ola de COVID-19, y la presencia de la ómicron, una de las variante más infecciosa que ha surgido durante la pandemia, y aunque no existen pruebas científicas que haya un contagio comunitario, las autoridades no lo descartan por lo que piden a la población en estas fiestas ser prudentes, usar la mascarilla, no romper la burbuja familiar y mantener la distancia.