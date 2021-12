Abanderar y reafirmar el compromiso, no solo como personas, sino también como gobernantes y país, en normas, procesos y tareas para enfrentar el flagelo, es lo que, a juicio del diputado independiente, Juan Diego Vásquez, es necesario enmarcar este 9 de noviembre, en el Día Internacional Contra la Corrupción, establecido por las Naciones Unidas.

Vásquez recordó al presidente de la República, Laurentino Cortizo, que durante campaña se comprometió con el resto de los candidatos presidenciales a firmar leyes anticorrupción, una vez llegado al gobierno desde el Ejecutivo y no han presentado nada.

Vea también: Constructora Meco: entre la cárcel y la impunidad

“El presidente de la República le mintió al país, puso su mano, se tomó una foto para presentar normas anticorrupción y no ha cumplido en presentarlas ni empujarlas”, sostuvo.

En cuanto a la labor de la Asamblea Nacional en impulsar leyes anticorrupción, Vásquez resaltó que dentro de la bancada independiente ha sido el diputado que más normas de este tipo ha presentado, mencionando entre estos, el de conflicto de interés, protección de denunciantes, mejoras a las juntas directivas estatales, cambios a cómo se maneja declaración de bienes patrimoniales, reformas al Código Penal, para modificar diversas normas penales y procesales penales y la modificación del reglamento interno de la Asamblea, entre otros temas.

El diputado señaló que, el presidente Cortizo no ha manifestado su apoyo a ninguna de las iniciativas.

En Panamá, los índices nacionales e internacionales apuntan a que efectivamente, el respeto por el estado de derecho, que es la ley y el orden, además de la corrupción, destaca Vásquez, han ido empeorando como país, porque hay más ambiente para que la corrupción opere y menos respeto por el estado de derecho.

Vea también: La lista de los alcaldes que tienen doble salario

Para el diputado, es gravísimo que se estén dando casos como el de los hijos del expresidente, Ricardo Martinelli, empresas como Meco u Odebrecht, en el que personas admiten haber cometido delitos en Panamá, pero que en el país no existen investigaciones avanzadas o sanciones penales y en otros países sí las hay.

“La corrupción aquí en Panamá parece pagar…parece que el crimen paga y mientras mandemos este mensaje a nuestros panameños y al resto del mundo, este país no podrá avanzar a ese desarrollo, al primer mundo, a romper la desigualdad y la pobreza”, sentenció.

En este sentido, sostuvo que la Asamblea ha perdido oportunidades para mostrarse en contra de la corrupción y por ejemplo, decidió seguir permitiendo que empresas condenadas o confesas por corrupción licitaran y hay varias intentando licitar en varias obras actualmente.

Vásquez fue más allá, al sostener además que, no hay corrupción que no involucre al sector; un sector privado que lo que busca en algunos de los casos, es ganancia a toda costa. Dijo esperar y querer no solo ver a los políticos, sino también a empresarios detenidos.

Vea también: En Día de la Madre, Panamá registra un deceso y 338 nuevos infectados por la COVID-19

“Quiero ver a estas personas detenidas, a estos que por tanto tiempo han liderado al país desde urbes económicas y los ves sentados en gremios, cuerpos y asociaciones de empresas y señalan con el dedo a los políticos y la asamblea y al final están buscando una sola cosa…plata, plata y plata, a cualquier costo, haciéndoles más daño al país o más, que cualquier político corrupto”, recalcó.