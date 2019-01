Vendedores aprueban condiciones en Merca Panamá, pero reclaman más espacios

Se trata de condiciones más sanas para la disposición de los alimentos y que los conserve en buen estado. Desde el pasado 2 de enero, Merca Panamá inició operaciones en medio de polémicas, pero con la plena seguridad que el Mercado de Abastos ya era cosa del pasado.

Hoy, quienes comercializan los productos del agro en este gigante ubicado en la carretera que conduce al Puente Centenario elogian la forma sana de su entorno.

“Me ha dicho la gente que se encuentran muy agradecidos con el Merca Panamá. Había muchos babiecos que no querían venir acá, pero no habían visto lo bueno que está, hay mucho aseo”, manifestó José Reimundo Magallón, vendedor.

Algunos esperan que se les dé la oportunidad de tener un puesto propio.

“Yo fui arrendatario por más de 20 años en el Mercado de Abastos y no me han querido dar un puesto. Le dieron puestos a unos que no tenían un puesto antes, yo estoy completamente disgustado con esta gente”, declaró Joel, un vendedor sin puesto asignado.

Para el consumidor Tiberio Bermúdez, hará falta la implementación de mercados cercanos a las comunidades.

“Pienso en toda la población de San Miguel, Calidonia y áreas aledañas al mercado antiguo. Pienso que este mercado debió ser solamente para recibir los productos que vienen del interior, deben existir mercados periféricos”, señaló el comprador, Tiberio Bermúdez.

Para llegar al Merca Panamá hay dos rutas del Metro Bus: una que va desde la Gran Terminal de Albrook hasta dichas instalaciones, y la otra que va desde la parada de Condado del Rey ubicada en Discovery Center, hacia el nuevo mercado.

Roque Maldonado, gerente de Merca Panamá asegura que el proyecto ha sido positivo no solamente para el sector agropecuario, sino también para los consumidores.

Comercializadores señalan que el ahorro para los consumidores podría estar entre el 30 al 35%, disminuyendo la pérdida de productos o merma en 70%.

Este gigantesco mercado costó 133 millones de dólares al estado y tiene entre 200 a 400 puestos para la disposición de los alimentos.