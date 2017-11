Son 52 permisos más que el año pasado, casi el doble, destacó el alcalde capitalino José Isabel Blandón.

Agregó, que las autoridades se mantendrán vigilantes durante los desfiles, supervisando a los vendedores.

El ministro de Salud, Miguel Mayo, hizo un llamado a la ciudadanía para que se mantenga atenta y no compre alimentos en lugares que no cumplan con los requerimientos sanitarios. Detalló que los vendedores deben contar con un carné verde y uno blanco, usar redecillas para el cabello y guantes desechables. “La mejor sanción es no comprar comida”, apuntó.

Ya se inició la instalación de los puestos en la ruta de los desfiles.