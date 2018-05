Vendedores en el conocido ‘Cuara y Cuara’ aseguran que locales están muy costosos

Según han señalado los arrendatarios, deben pagar $25 mil, solo para adjudicarse el local, el alquiler les costará $1,200 mensuales, más $120.00 mensuales por el mantenimiento. Es por ello, que muchos vendedores no optan por ir a estos nuevos locales.

El alcalde de la comuna capitalina, José Isabel Blandón señaló que cada uno está haciendo las adecuaciones propias, algunos ya tienen su letrero y la idea es que estén todos funcionando para el próximo mes de junio.

El próximo 15 de junio debe empezar a hacerse la entrega de placas para entrar en funcionamiento estos puestos de venta de comida.

Para Rigoberto González, uno de los arrendatarios, el alcalde dice que todo está listo; sin embargo, no está de acuerdo porque va dos veces por día va al local para construir un deposito donde colocará las futas y vegetales, ya que almacena 3 mil a 5 mil plátanos y no puede trabajar si esto no está listo.

Adicional, se les habló de locales terminados y eso no ha sido así, lleva $1,500 en gastos y aún está a mitad de camino, puntualizó González.

Con información de Rolando Aponte