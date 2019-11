En la ruta 1 (Calle 50), se inspeccionaron 124 puestos fijos y 60 puestos ambulantes. De esa cantidad se desalojaron 25 puestos que no contaban con los permisos sanitarios.

Por otra parte, se multó a 11 manipuladores que no contaban con los respectivos carnés de salud y hubo decomiso de productos cárnicos de dudosa procedencia; manzanas acarameladas y chorizos que no habían sido preparados en áreas adecuadas.

“También se decomisaron chorizos y carimañolas que no estaban en buenas condiciones”, dijo la funcionaria.

En la ruta de Calle 50, un total de 15 puestos no cumplían con las normas sanitarias.

En la ruta 2, se inspeccionaron 100 puestos fijos y 165 puestos ambulantes. Se multó a 8 manipuladores de alimentos que no contaban con los carnés correspondientes y se desalojaron 9 puntos de ventas que no contaban con los permisos sanitarios.

Hay cuatro equipos en cada ruta, conformado por cinco personas, es decir que hay 20 personas en cada ruta.

López recomendó a la población adquirir productos líquidos que estén cerrados, verificar lo que se va a comprar; que sean productos que tengan una buena presentación y que estén refrigerados; tratar de no consumir alimentos que no estén cubiertos; que no huelan mal.