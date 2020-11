Vendedores de lotería se oponen a reactivación de sorteos intermedios

Una de ella es María, quien asegura que las ventas están bajas, las pocas personas que llegan compran poco y tienen que regresar gran cantidad de billetes, lo que no sucedía antes de la pandemia.

“Antes esto no pasaba, no devolvían tantos billetes. La situación es difícil, no hay dinero, las personas están cobrando medio salario y la economía está bastante golpeada”, dijo la vendedora.

Por su parte, Carmen coincide con María en que la economía está muy golpeada, y no comprende por qué van a poner nuevamente dos sorteos, si actualmente no hay suficientes clientes para poder vender en pocos días.

Al igual que ellas, Virginia, quien se encontraba en su puesto contando los billetes que devolvería opinó que la situación no da para más, la cantidad de compradores es mínima y lo único que aumenta son las devoluciones.

“Esta es una devolución masiva, ahora mismo la fila para realizar la devolución es interminable”, sostuvo Virginia.

En la plaza Víctor Julio Gutiérrez, se ve un poco más de movimiento, pero obviamente, muy diferente a las imágenes de un domingo antes de la pandemia.

Michael Brian, vendedor en la Plaza Víctor Julio Gutiérrez, manifestó que este es un proceso que hay que verlo con positividad, hasta el momento se ha logrado controlar las aglomeraciones.

“Sabemos que ningún negocio que se ha reactivado después de la cuarentena ha empezado con ganancias, hay que tratar de volver a la normalidad lo más rápido posible. Sabemos que las ventas, al implementar el sorteo de los miércoles se verán afectadas, pero debemos buscar la forma de volver a la normalidad”, dijo Brian.

Al margen de la polémica, los compradores siguen buscando los ganadores, ahora sin rifas y tampoco casados.

El señor Bonilla dijo sentirse complacido con la atención que recibió por parte de los vendedores, las ventas no son casadas y encontró los números por los que había ido.

La Lotería Nacional de Beneficencia ha anunciado el inició de los sorteos intermedios, a partir del próximo jueves 12 de noviembre, desde las instalaciones de la televisora estatal Sertv.