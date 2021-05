Veto a ley 508 genera reacciones en diversos sectores

Por Isaías Cedeño (Periodista)



Tras el veto presidencial a la ley 508 que establecía, entre otras cosas, descuentos generales en colegios y universidades, las opiniones de sus protagonistas se vuelven a encontrar en el límite entre la libertad comercial y las necesidades económicas de los padres de familia.

En un documento de 18 páginas, el Órgano Ejecutivo le explica al Presidente de la Asamblea por qué ha considerado que la ley 508 no debe ser sancionada. Entre los puntos destacados se encuentra la reducción de costos, que a juicio del presidente Laurentino Cortizo, no deja claro qué ocurrirá si no hay un consenso entre padres de familia y centros educativos una opinión que en la asamblea de diputados no ha gustado mucho.

“ El Estado debe actuar como mediador y permitir que haya un oxígeno, para los padres de familia antes los embates económicos que se le avecinan”, indicó el abogado, Ernesto Cedeño

Del otro lado de la moneda se encuentran las universidades que, desde el inicio de la discusión del proyecto, se oponían a su aprobación, principalmente por las inversiones hechas durante este periodo de clases a distancia.

“ Esta intervención estuvo mal vista, porque nosotros tenemos regulaciones con la Comisión Técnica de Desarrollo Académico, que está sostenida por las universidades oficiales”, manifestó Mirna de Crespo, rectora de la Universidad Latina.

Los padres de familia, por su parte, ven la decisión del ejecutivo como una falta de apoyo a su economía doméstica y advierten que continuarán luchando para que los descuentos en mensualidades sean un hecho.

“ No se ha tomado en consideración que la urgencia sanitaria trajo un desfase para el padre de familia en la parte económica”, dijo Ariel Hughes, representante de padres de familia

Los planes del gobierno establecen que, para finales del mes de mayo inicie el retorno gradual a los colegios, bajo una modalidad semipresencial. De acuerdo con datos del Ministerio de Educación, unos 10 mil estudiantes no volverán a los colegios particulares, tras haber migrado al sistema oficial.