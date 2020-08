Los propietarios de busitos colegiales, se unieron este martes a las protestas y señalaron que el Gobierno Nacional, no los han tomado en cuenta para ser incluidos en los préstamos que les han dado a las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia.

El vocero de los dueños de busitos colegiales, Edistrudi Castroverde, apuntó que hoy día muchos de sus colegas no han recibido el bono solidario.

"Muchos compañeros no cobran el bono solidario, la gran mayoría no lo cobra, estamos sobreviviendo a la gracia de Dios, los autos presionándonos, las financieras cobrándonos la mensualidades, las instituciones bancarias, los seguros, no tenemos cómo hacerle frente a la situación".

Ciudadanos volvieron a protestar como todos los martes en contra de la mala transparencia del gobierno.

Esta es la segunda protesta en dos semanas que realizan este grupo de ciudadanos, en contra de algunas decisiones que se han tomado por parte del gobierno nacional en medio de la COVID-19.

Las exigencias van desde la transparencia del dinero que los ciudadanos pagan con los impuestos y solicitud a los panameños que no se queden callados ante este tipo de situaciones.